Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1793-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата», принятый Верховной Радой 20 декабря 2016 года.

Новость была оставлена 7 февраля 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.