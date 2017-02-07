Международный паралимпийский комитет (МПК) не намерен допускать россиян до участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года. По сообщениями британских СМИ, МПК сделал это вслед за продлением санкций Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Новость была оставлена 7 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.