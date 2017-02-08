В Киеве стреляли в окно окружного административного суда
Категория: Столица | 8 февраля 2017 05:00

   В понедельник, 6 февраля, в окне судьи Киевского окружного административного суда обнаружили повреждения в результате выстрела. Об этом сообщается на сайте суда.

Никто не пострадал. 

Как уточняет полиция Киева, изъяли предмет похожий на пулю — он застрял между стеклопакетами. .подробнее

Новость была оставлена 8 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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