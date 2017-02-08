В понедельник, 6 февраля, в окне судьи Киевского окружного административного суда обнаружили повреждения в результате выстрела. Об этом сообщается на сайте суда.

Никто не пострадал.

Как уточняет полиция Киева, изъяли предмет похожий на пулю — он застрял между стеклопакетами. .подробнее