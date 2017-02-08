Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, сообщил в своем Twitter журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен. Репортер не поясняет причины такого решения. Город был выбран местом проведения мирового первенства на конгрессе Международного союза биатлонистов в сентябре 2016 года.

Новость была оставлена 8 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.