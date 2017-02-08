Официально анонсирован смартфон ASUS ZenFone 3S Max, который очень легко перепутать с ранее вышедшим ASUS ZenFone 3 Max. На самом деле, это совершенно разные модели, и герой данной новости может похвастаться усовершенствованной начинкой, дополненной более чем неплохим аккумулятором.

Емкость штатной батареи смартфона ASUS ZenFone 3S Max составляет сразу 5000 мАч, хотя от нее питается не самое топовое железо, что в итоге дает солидное время автономной работы. Если верить производителю, то одного заряда батарейки хватит на трое суток обычного использования, а это очень неплохой результат, хотя до Nokia 3310 все равно не дотягивает. В ASUS ZenFone 3S Max содержатся 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб памяти встроенной, а штатные фотокамеры снимают в разрешении 8 Мп для фронтальной и 13 Мп для основной.

Сенсорный экран смартфона скрыт под стеклом 2,5D и поддерживает разрешение HD или 1280х720 пикселей при диагонали 5,2 дюйма, а центральный процессор MediaTek MT6750 располагает восемью вычислительными ядрами. Разумеется, у смартфона есть встроенный дактилоскоп, два слота под SIM-карты, модули Bluetooth, GPS и Wi-Fi, плюс он поддерживает технологию VoLTE, при помощи которой он может использовать сотовые сети четвертого поколения для передачи голоса. ASUS ZenFone 3S Max уже поступил в продажу по цене 220 долларов США в черном и золотом оттенках корпуса. Релиз состоялся пока только в Индии.