Раньше только Apple MacBook Air мог похвастаться небольшим весом, но теперь у него появилось много конкурентов — легких и тонких ноутбуков от других производителей и, главное, с предустановленной Windows. Одним из них является новый NEC LaVie Hybrid Zero, который весит не просто меньше 1 кг, а даже меньше 800 граммов.

Суммарный вес ноутбука NEC LaVie Hybrid Zero, который, кстати, является трасформером и может превращаться в планшетный компьютер, составляет всего 770 граммов, и при этом его экран располагает диагональю 13,3 дюйма. Есть также версия на 11,6 дюйма, но она, во-первых, немного тяжелее, во-вторых, уже не располагает поворотным экраном — вместо него у нее есть съемная клавиатура. Но за легкость и компактность всегда приходится платить, и NEC LaVie Hybrid Zero в этом плане не является исключением. И если с аппаратной начинкой у него все в порядке, то с автономностью дела обстоят не самым лучшим образом — полного заряда батареи хватит на 6,5 часа работы.

Это касается самой легкой модификации — те, что потяжелее, выдерживают по 10 часов на одном заряде, и без клавиатуры, к слову, они весят 390 граммов. Подробные спецификации, стоимость и дата начала продаж нового ноутбука NEC LaVie Hybrid Zero во всех его модификациях будут озвучены немного позже, предположительно, на шоу MWC 2017 в конце этого месяца. Пока что известно о наличии в нем процессора Intel Core Kaby Lake от i3 в базе до i7 в топе.