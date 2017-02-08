В Сеть выложены подробные спецификации смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, анонс которых состоится в конце следующего месяца. Информацию предоставили инсайдеры, и в ней говорится в том числе и о версиях с плоским экраном. Также опубликованы новые рендеры обоих аппаратов, основанные на официальных CAD-чертежах.

Впрочем, внешность Samsung Galaxy S8 и S8 Plus уже давно перестала быть тайной — в целом это копия S7 с определенными изменениями на лицевой панели, где экран стал занимать больше места и вытеснил аппаратную кнопку Home.

Сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю часть корпуса, а внизу расположился всего один динамик, так что о стереозвуке можно забыть. Зато на нижнем торце можно наблюдать не только порт USB-C, но и вход под наушники, который оказался очень важным для многих пользователей, так что Apple в этом плане промахнулась. На правом торце можно увидеть одинокую кнопку, но она не включает экран, нет — ее вывели на корпус для активации нового умного помощника Bixby. Остальные кнопки находятся слева от экрана.

Samsung Galaxy S8 и S8 Plus будут стоить от 800 и 900 долларов США соответственно и поступят в продажу в конце апреля этого года. Характеристики представлены ниже.

— процессор: Samsung Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835 в зависимости от региона;

— память: 4 или 6 Гб RAM, 64 Гб ROM, microSD;

— экран: плоский 5,8 дюйма у S8, изогнутый 6,2 дюйма у S8 Plus, Super AMOLED, Quad HD, Gorilla Glass 5;

— камеры 8 Мп, 12 Мп, оптическая стабилизация, 4К-видео;

— АКБ: 3250 мАч у S8, 3600 мАч у S8 Plus;

— ОС Android 7.1.1, оболочка TouchWiz.