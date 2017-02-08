В Сеть выложены подробные спецификации смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, анонс которых состоится в конце следующего месяца. Информацию предоставили инсайдеры, и в ней говорится в том числе и о версиях с плоским экраном. Также опубликованы новые рендеры обоих аппаратов, основанные на официальных CAD-чертежах.
Впрочем, внешность Samsung Galaxy S8 и S8 Plus уже давно перестала быть тайной — в целом это копия S7 с определенными изменениями на лицевой панели, где экран стал занимать больше места и вытеснил аппаратную кнопку Home.
Сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю часть корпуса, а внизу расположился всего один динамик, так что о стереозвуке можно забыть. Зато на нижнем торце можно наблюдать не только порт USB-C, но и вход под наушники, который оказался очень важным для многих пользователей, так что Apple в этом плане промахнулась. На правом торце можно увидеть одинокую кнопку, но она не включает экран, нет — ее вывели на корпус для активации нового умного помощника Bixby. Остальные кнопки находятся слева от экрана.
Samsung Galaxy S8 и S8 Plus будут стоить от 800 и 900 долларов США соответственно и поступят в продажу в конце апреля этого года. Характеристики представлены ниже.
— процессор: Samsung Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835 в зависимости от региона;
— память: 4 или 6 Гб RAM, 64 Гб ROM, microSD;
— экран: плоский 5,8 дюйма у S8, изогнутый 6,2 дюйма у S8 Plus, Super AMOLED, Quad HD, Gorilla Glass 5;
— камеры 8 Мп, 12 Мп, оптическая стабилизация, 4К-видео;
— АКБ: 3250 мАч у S8, 3600 мАч у S8 Plus;
— ОС Android 7.1.1, оболочка TouchWiz.
Новость была оставлена 8 февраля 2017 13:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.