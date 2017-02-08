Категория: Столица | 8 февраля 2017 17:00
Национальная полиция начала расследовать погром группой неизвестных художественной выставки «Потерянные возможности» в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.
«Правонарушители испортили экспонаты и расписали краской стены в помещении «Центра.подробнее
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