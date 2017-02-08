В Киеве на Подоле разгромили художественную выставку о Майдане
Категория: Столица | 8 февраля 2017 17:00

   Национальная полиция начала расследовать погром группой неизвестных художественной выставки «Потерянные возможности» в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

«Правонарушители испортили экспонаты и расписали краской стены в помещении «Центра.подробнее

Новость была оставлена 8 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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