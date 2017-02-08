Наступним президентом Франції стане незалежний кандидат Еммануель Макрон. Принаймні, такі результати останніх опитувань компанії Opinion Way. Колишньому міністру економіки прогнозують 22% голосів у першому турі. Це на 3 відсотки більше, ніж набере лідер ультраправих Марін Ле Пен.

Новость была оставлена 8 февраля 2017 17:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.