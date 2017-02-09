В среду, 8 февраля, в Подольском районе Киева неизвестные в балаклавах ограбили предпринимателя. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, злоумышленники украли у мужчины более 3 млн грн.

Ограбление произошло в переулке Электриков на территории Подольского района. Жертвой нападавших стал частный.подробнее