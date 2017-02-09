Категория: Столица | 9 февраля 2017 05:00
В среду, 8 февраля, в Подольском районе Киева неизвестные в балаклавах ограбили предпринимателя. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, злоумышленники украли у мужчины более 3 млн грн.
Ограбление произошло в переулке Электриков на территории Подольского района. Жертвой нападавших стал частный.подробнее
Новость была оставлена 9 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.