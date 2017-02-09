Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Виктор Чанов скончался в возрасте 57 лет. По информации издания «Гордон», смерть наступила около 19:50 мск 8 февраля. Чанов — трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель национального Кубка, серебряный призер ЧЕ-1988 в составе национальной команды.

Новость была оставлена 9 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.