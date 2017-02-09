Онлайн-магазин учредил новую акцию в честь приближающегося Дня святого Валентина, также известного как День всех влюбленных. Более 50 гаджетов и аксессуаров на любой вкус могут стать вашими по очень привлекательной цене и в комплекте с бесплатной доставкой, и многие из них отлично подойдут в качестве подарка на 23 февраля и 8 марта – эти праздники тоже не за горами.





В новой акции от GearBest участвуют устройства из самых разных категорий – это и планшеты со смартфонами, и роботы-пылесосы, и ноутбуки с ТВ-приставками, и даже видеорегистраторы с экшен-камерами, причем всем этим каталог не ограничивается. В нем также присутствуют камеры видеонаблюдения, ручки для 3D-печати, наушники, умные часы, фитнес-трекеры, трехмерные сканеры, игровые клавиатуры, очистители воздуха, игрушки на радиоуправлении, термометры для детского питания, одежда и даже умные напольные весы – идеальный подарок на 8 марта с намеком, что пляжный сезон откроется уже совсем скоро.

Акционные смартфоны – это имиджевый Elephone S7 в темно-синем корпусе за $230 и ярко-белый XiaoMi Mi5 с 32 Гб встроенной памяти, оцененный в $260, а вместе с ними GearBest предлагает стильный UMI Plus E за $230 и новейший Huawei Honor 8 за $370. Все эти аппараты поддерживают сотовые сети 4G, а все нижеперечисленные планшеты поставляются с предустановленной ОС Windows 10 и процессорами от Intel. Это в первую очередь известный Teclast Tbook 16 Power стоимостью $340, в котором, помимо Windows, есть еще и Android, CHUWI Hi10 Pro за $170, Teclast Tbook 10 S с аппаратной клавиатурой за $170 и ноутбук Jumper EZBOOK 3 по цене $260.

К оригинальным подаркам можно отнести трехмерный сканер Ciclop Desktop стоимостью $116 и электрическую отвертку Xiaomi WOWSTICK за $37 или же трехмерный принтер в виде ручки Sunlu SL-400 с ценой в размере $37. На эти и другие товары из акции действуют ограничения по времени действия скидки и количеству участвующих экземпляров.

Если человек, которому покупается подарок, заботится о частоте в своем доме, то ему обязательно пригодится робот-пылесос ILIFE V5, ILIFE X5 или ILIFE V1 за $106, $152 или $123 соответственно с учетом скидки от 24% до 57%. В комплект к нему также можно приобрести популярный очиститель воздуха Xiaomi Smart Mi Air Purifier стоимостью $150, ну а если получатель подарка занимается спортом, то можно подарить ему, к примеру, экшен-камеру Elephone ELE Explorer 4K, способную записывать видео в формате UHD и оцененную в $54. Также ему вполне подойдет фитнес-трекер CUBOT V2 за $18 или NO.1 F1 за $20.

Ценители отдыха на свежем воздухе обязательно оценят игрушки на радиоуправлении – гоночную машинку WLtoys No. 12428 стоимостью $76, гоночный квадрокоптер MJX B3 Bugs 3 за $114 или компактный профессиональный дрон Hubsan H501S X4 с ценой в размере $328. Разумеется, это далеко не весь перечень товаров и устройств, участвующих в новой распродаже GearBest.