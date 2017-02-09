В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,3% за счет детей. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

За первые три дня шестой недели года, с 6 по 8 февраля, в столице зарегистрировали 14 289 больных против 13 099 больных на прошлой неделе.

«За.подробнее