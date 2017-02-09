Руководство ОАО «Объединенная горно-химическая компания» готовилось к осуществлению приватизации этой компании в свою пользу. «Обвинения в адрес НАБУ в якобы срыве приватизации и блокировании высокодоходной деятельности ОАО «Объединенная горно-химическая компания» не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Новость была оставлена 9 февраля 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.