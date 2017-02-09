Сборная России обыграла команду Финляндии в матче хоккейного Евротура. Встреча прошла в четверг в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе российской команды отличились Алексей Кручинин (36-я минута) и Анатолий Голышев (59). В составе финнов шайбу забросил Олли Палола (41).

Новость была оставлена 9 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.