Легендарные смартфоны Nokia N-серии уже много лег как не существуют — крутейший для своего времени мобильник Nokia N8 стал последним ее представителем (поделку N9 2011 года на базе MeeGo в расчет не берем). Однако же есть шанс на возрождение линейки, а все потому, что была подана заявка на регистрацию торговой марки N Series.

Заявка эта была подана в КНР, и никто не сообщает, что за компания стоит за ней, однако у нее есть описание. В этом самом описании содержится миллион намеков на HMD Global, холдинг, ныне владеющий финским брендом. Что немаловажно, информация обо всем этом появилась именно сейчас не просто так: у Nokia уже есть аппарат Nokia 6, отнесенный к среднему классу, а на MWC 2017 компания планирует представить полноценный топовый гаджет. Вот он-то и может стать новым представителем возрожденной N-серии и прямым потомком той самой N8.

Конечно, разница между смартфонами будет колоссальной ввиду 7-летней разницы в возрасте, и объединять их, по сути, будут лить литера в названии, форм-фактор и бренд, но все-таки. И все-таки, пока это лишь не более чем слухи и предположения, однако Nokia очень уж рьяно взялась за восстановление своего имиджа на рынке средств связи, так что вероятность возвращения N-серии отлична от нуля.