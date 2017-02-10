Червоні проти білих. У південноафриканському парламенті сталася масова бійка. кулаки пішли в хід під час промови президента Джейкоба Зуми. Депутати з опозиційної партії «Борців за економічну свободу», одягнуті у червоне, почали свистіти та вигукувати на його адресу: «Злодій» та «Ганьба».

Новость была оставлена 10 февраля 2017 09:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.