Футболистов владивостокского клуба «Луч-Энергия» хотели выселить из гостиницы, в которой они проживают во время тренировочного сбора в Турции. Причина, как пояснил один из игроков, — невыполнение финансовых обязательств перед отелем. Кроме того, у всей команды не оплачены обратные авиабилеты.

Новость была оставлена 10 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.