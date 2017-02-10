Футболисты «Луча-Энергии» оказались под угрозой выселения из отеля на сборах
Категория: Спорт | 10 февраля 2017 13:00

Футболистов владивостокского клуба «Луч-Энергия» хотели выселить из гостиницы, в которой они проживают во время тренировочного сбора в Турции. Причина, как пояснил один из игроков, — невыполнение финансовых обязательств перед отелем. Кроме того, у всей команды не оплачены обратные авиабилеты.

Новость была оставлена 10 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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