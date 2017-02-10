Комиссия Киевсовета по вопросам переименований поддержала идею изменения названия станции «Петровка» в «Почайную». Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Там отметили, что следующим шагом станет общественное обсуждение на сайте Киевсовета. При этом комментарии в Facebook учитываться не.подробнее