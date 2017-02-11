Компания TomTom, как и Garmin, решила переключиться с умирающего рынка навигационных устройств на носимую электронику и представила новый фитнес-трекер Touch Cardio. Устройство, понятное дело, надо носить на запястье, и это своего рода упрошенная версия браслета TomTom Touch, вышедшего в прошлом году.

Потеряв ряд функций, присущих старшей модели, новый трекер TomTom Touch Cardio немного скинул цену, хотя все равно стоит намного дороже похожего по возможностям Xiaomi Mi Band 2 — порядка 105 евро. Гаджет подсчитать шаги, пройденное расстояние и количество сожженных калорий, мониторить качество сна владельца, следить за его физической активностью и отслеживать частоту биения сердца. Словом, в нем есть все то, что и в более доступных трекерах, и он, в отличие от оригинального TomTom Touch, не способен анализировать строение тела.

Зато в TomTom Touch Cardio есть OLED-экран, правда, инверсионный и монохромный, так что адекватность ценника в данном случае под большим вопросом. Для TomTom Touch Cardio написано отдельное приложение под Google Android и Apple iOS, которое можно скачать на бесплатной основе из соответствующего интернет-магазина, и оно даже позволяет пересылать друзьям с таким же гаджетом на руке результаты своих спортивных достижений. Старт продаж TomTom Touch Cardio назначен на март этого года.