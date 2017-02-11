TomTom Touch Cardio — трекер от известного производителя навигаторов
Категория: Техника | 11 февраля 2017 01:00

Компания TomTom, как и Garmin, решила переключиться с умирающего рынка навигационных устройств на носимую электронику и представила новый фитнес-трекер Touch Cardio. Устройство, понятное дело, надо носить на запястье, и это своего рода упрошенная версия браслета TomTom Touch, вышедшего в прошлом году.

TomTom Touch Cardio

Потеряв ряд функций, присущих старшей модели, новый трекер TomTom Touch Cardio немного скинул цену, хотя все равно стоит намного дороже похожего по возможностям Xiaomi Mi Band 2 — порядка 105 евро. Гаджет подсчитать шаги, пройденное расстояние и количество сожженных калорий, мониторить качество сна владельца, следить за его физической активностью и отслеживать частоту биения сердца. Словом, в нем есть все то, что и в более доступных трекерах, и он, в отличие от оригинального TomTom Touch, не способен анализировать строение тела.

Зато в TomTom Touch Cardio есть OLED-экран, правда, инверсионный и монохромный, так что адекватность ценника в данном случае под большим вопросом. Для TomTom Touch Cardio написано отдельное приложение под Google Android и Apple iOS, которое можно скачать на бесплатной основе из соответствующего интернет-магазина, и оно даже позволяет пересылать друзьям с таким же гаджетом на руке  результаты своих спортивных достижений. Старт продаж TomTom Touch Cardio назначен на март этого года.

Новость была оставлена 11 февраля 2017 01:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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