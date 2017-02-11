Как известно, компания Nokia вернулась на рынок средств связи, выпустив ряд обычных мобильников и даже новый смартфон Nokia 6. Все так радовались разрыву ее отношений Microsoft, который сдерживал ее развитие всеми силами, но оказалось, что софтверный гигант все равно незримо присутствует буквально в каждом телефоне от Nokia.

Это стало известно благодаря порталу Hi-Tech Mail.Ru, детально изучившему новые мобильники от возрожденного финского бренда. По сути, от Nokia у них остался только логотип, поскольку в графе производитель числится все та же империя Билла Гейтса — Microsoft. Речь идет о телефоне Nokia 150, который должен был стать первым мобильником, выпущенным без патронажа софтверной корпорации. Но нет, аппарат собран на заводе Microsoft во Вьетнаме, а вот зарядка для него вышла с конвейера фабрики Microsoft в КНР.



Спрашивается, причем тут эта компания, когда правом выпуска устройств Nokia теперь владеет холдинг HMD Global, купивший это самое право на 10 лет вперед? Но, видимо, все не так уж просто, хотя выпуск устройств ранее был передан на аутсорс китайской компании Foxconn, с которой заключено соответствующее соглашение. Интересно, кто выпускает смартфон Nokia 6, и кто займется сборкой грядущего флагмана финской компании, который ознаменует собой возвращение легендарной N-серии?