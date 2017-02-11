В онлайн-магазине GearBest стартовала распродажа современных смартфонов от компаний Xiaomi и Meizu. В рамках данной акции на три модели установлены привлекательные цены, к которым добавлена бесплатная доставка по всей России, но следует поторопиться поскольку количество смартфонов сильно ограничено.

Расположим предложенные средства связи по их стоимости и размерам экранов. Первым в нашем Топ-3 идет 5-дюймовый Meizu M3S в уникальном цветовом исполнении – металлическая задняя панель имеет темно-серый оттенок с легкой синевой. Моноблок, с учетом скидки 23%, оценивается в $110 и поддерживает разрешение 1280х720 пикселей, работая в сотовых сетях 4G с доступом к ним по двум SIM-картам. За $110 вы получите смартфон с 8-ядерным процессором с частотой 1,5 ГГц и ОЗУ объемом 2 Гб. Под вашу информацию предусмотрены 16 Гб ROM и microSD до 128 Гб, плюс есть фотокамеры с матрицами на 5 и 13 мегапикселей. Meizu M3S работает на базе ОС Android 6 и оснащается встроенным аккумулятором емкостью 3020 мАч.

Далее следует смартфон Xiaomi Redmi Pro с экраном уже на 5,5 дюйма и поддержкой разрешения Full HD. Он оценивается в $200 с учетом 59-процентной скидки, и в эту стоимость входят металлический корпус, 10-ядерный процессор MediaTek Helio X20, 3 Гб оперативной памяти и штатный накопитель на 32 Гб, дополненный слотом microSD. Xiaomi Redmi Pro поддерживает сети LTE (две SIM-карты), несет в себе АКБ емкостью 4050 мАч и предлагает ОС Android 6 и встроенные фотокамеры – 5 Мп для селфи и 13 Мп для обычных фотографий.

Замыкает трио мощный фаблет Xiaomi Mi Max с большим Full HD-экраном, диагональ которого составляет 6,44 дюйма. Это отличная замена планшетным компьютерам, дополненная двумя слотами под SIM-карты, ОС Android 6 с фирменной оболочкой MIUI 8 и аккумулятором емкостью 4850 мАч. Смартфон Xiaomi Mi Max оценивается в $240. В его распоряжении есть 8-ядерный процессор 3 Гб RAM и 32 Гб ROM, слот под microSD, фотокамеры на 5 и 16 мегапикселей и сканер отпечатков пальцев. Последний, отметим, присутствует и в двух других рассмотренных моделях.