Российские легкоатлеты будут допущены до участия в юниорском чемпионате мира (до 18 лет) под нейтральным флагом. Об этом рассказала генеральный директор оргкомитета турнира Мвангу Мути. Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Кении с 12 по 16 июля. 6 февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА.

Новость была оставлена 11 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.