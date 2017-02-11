В давке, возникшей во время футбольного матча между командами из города Уиже на севере Анголы, погибли по меньшей мере 17 человек. Как сообщил руководитель местного госпиталя, «некоторые люди выбирались из толпы буквально по головам других». В инциденте пострадали 76 человек, 17 из которых скончались.

Новость была оставлена 11 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.