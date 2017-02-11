Категория: Столица | 11 февраля 2017 17:00
Пожар на радиорынке в Киеве потушили. Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве Александр Макушенко в эфире телеканала 112.
В ГСЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 09:41. Возгорание возникло в одном из торговых павильонов.
Пожар потушили.подробнее
Новость была оставлена 11 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.