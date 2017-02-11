Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина назвала ошибки арбитров во встречах Кубка Федерации против Тайваня судейским заговором против нее лично. Матч начался в субботу, 11 февраля. В первой игре Екатерина Макарова обыграла Я Суань Ли. Во втором матче Анна Блинкова уступила Кай Чэнь Чан.

Новость была оставлена 11 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.