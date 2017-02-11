Команда «Звезды России» обыграла сборную мира со счетом 131:121 в Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который прошел в Сочи в субботу, 11 февраля. Самым результативным игроком встречи стал форвард россиян Андрей Воронцевич, набравший 28 очков. Он же был признан самым ценным баскетболистом матча.

Новость была оставлена 11 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.