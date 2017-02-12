Сотни нелегальных мигрантов задержали в шести штатах США. В Департаменте внутренней безопасности уверяют, провели рутинные проверки и рейды. Но американская пресса связывает эти задержания с «миграционным указом» Трампа, направленного против людей, проживающих в Соединенных штатах незаконно.

Новость была оставлена 12 февраля 2017 01:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.