Сомнения по поводу показа смартфона BlackBerry Mercury на шоу MWC 2017 в конце этого месяца окончательно развеяны: мобильник посетит данное мероприятие. Об этом стало известно из нового тизерного изображения, выложенного в Сеть, на котором белым по черному написаны и дата, и место проведения анонса.

Новый BlackBerry Mercury ожидался на CES 2017, но канадский вендор, который, напомним, более не будет самостоятельно выпускать смартфоны, решил перенести анонс на два месяца вперед. Производством нового BlackBerry Mercury займется китайская компания TCL, и инсайдеры уже поведали миру о его спецификациях. Также данный аппарат во всей красе засветился в одной из недавних серий западного сериала Last man standing. Итак, канадско-китайский моноблок, как и ожидалось, получит аппаратную клавиатуру прямо на своей лицевой панели, где также разместится экран на 4,5 дюйма с разрешением 1680х1080 пикселей и заодно селфи-камера на 8 мегапикселей.

И да, в кнопку Space здесь будет встроен сканер отпечатков пальцев, тогда как вся клавиатура легко может быть использована как тачпад. BlackBerry Mercury построен на CPU Qualcom 821 и поставляется с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составит 3400 мАч, а ОС Android сразу обновят до версии 7.0. Все это будет дополнено основной камерой на 16 мегапикселей. Стоимость BlackBerry Mercury пока неизвестна.