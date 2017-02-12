Компания AMD твердо решила перестать играть с Intel в поддавки и подготовила новый процессор Ryzen 7, который окажется в три раза дешевле своего аналога из серии Core. Речь идет о модели Core i7-6900K, который оценивается в 1100 долларов США.

Стоимость нового AMD Ryzen 7 пока не установлена, но, согласно инсайдерским данным, она составит в районе 320 долларов США при тепловыделении на уровне 65 ватт и способности обрабатывать 16 потоков информации своими 8 ядрами по 3,3 ГГц каждое. Отметим, что топовая частота данного CPU достигает 3,7 ГГц при штатной системе охлаждения, а это прямой намек на возможность разгона, тем более что множитель здесь разблокирован.

AMD Ryzen 7 оснащен двухканальным контроллером памяти DDR4-2400, так что на его основе можно построить действительно серьезный ПК. Что же до Core i7-6900K за 1100 долларов, то его TDP достигает 140 ватт при идентичных остальных параметрах. Пока неизвестно, как AMD Ryzen 7 покажет себя в реальных тестах, но хочется верить, что новая архитектура действительно способна творить чудеса. В этом случае очередная битва двух гигантов будет проиграна Intel, поскольку тройная переплата за более горячий CPU окажется попросту бессмысленной.