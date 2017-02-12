Компания BLU продемонстрировала свой новый смартфон Tank Xtreme 5.0 для тех, кто перестал видеть смысл в покупке дорогих и при этом очень хрупких флагманов. Данный аппарат стоит менее 150 долларов США и способен противостоять целому ряду внешних факторов, но это и правда модель начального уровня, то есть производительности от нее ждать не стоит.

BLU Tank Xtreme 5.0 оценивается в 130 долларов США и поставляется в корпусе с защитой от воды, пыли, перепадов температур и, конечно же, падений, хотя все в разумных пределах. Аппарат работает на базе ОС Android 6 и предлагает 1 Гб ОЗУ и штатный накопитель на 8 гигабайтов со слотом microSD. Поверх сенсорного экрана с диагональю 5 дюймов и разрешением 1280х720 пикселей здесь установлено высокопрочное стекло Gorilla Glass третьего поколения, а подпитывает всю электронику аккумулятор на 3000 мАч, которого при такой начинке хватит надолго.

Цена нового BLU Tank Xtreme 5.0 включает в себя два слота под SIM-карты, две фотокамеры на 5 мегапикселей каждая, поддержку сотовых сетей второго и третьего поколений и все традиционные модули беспроводной связи, включая GPS. LTE-модем в данной модели отсутствует ввиду наличия процессора MediaTek 6580 с частотой 1,3 ГГц на четырех ядрах.