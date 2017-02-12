Жена полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса Казьмина сообщила о рождении дочери. Отмечается, что роды прошли в субботу, 11 февраля. Девочка стала четвертым ребенком для Аршавина. При этом 1 февраля в сети появилась информация о том, что Казьмина родила сына.

Новость была оставлена 12 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.