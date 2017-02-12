В модельном ряду компании Samsung больше не будет флагманов с приставкой Edge, по крайней мере, в этом году. Нет, от изогнутых экранов никто не отказался, просто флагманский мобильник 2017 года было решено назвать Galaxy S8+.

О смене наименования стало известно от инсайдеров, и официально об этом сообщат лишь во время анонса, до которого остается еще примерно полтора меcяца. Смартфон Galaxy S8+ получит экран на 6,2 дюйма, и это будет Super AMOLED с соотношением сторон 18,5:9, чтобы не как у LG G6 с его экраном 18:9 при диагонали 5,7 дюйма. Младшая версия, Galaxy S8, будет наделена дисплеем на 5,8 дюйма, и это тоже Super AMOLED. Внутри обоих мобильников ожидается наличие процессора Samsung Exynos 8895, а в некоторых регионах его заменит Qualcomm 835, топовый английский CPU для мощных телефонов.

Galaxy S8+ и его младший брат получили камеры на 8 и 12 мегапикселей, ОЗУ объемом 4 или 6 Гб. Встроенную память на 64 или 128 Гб и порт USВ-С, который, что очень важно, не вытеснил разъем под наушники. Galaxy S8+ и Galaxy S8 питаются от батареек на 3500 и 3000 мАч и работают на базе ОС Android 7.0 Nougat от Google. Старт продаж ожидается 15 апреля, а анонс, как уже говорилось выше, пройдет в конце марта. Основным конкурентом Galaxy S8+ станут Apple iPhone 8 и LG G6.