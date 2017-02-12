Компания Xiaomi, один из крупнейших в КНР производителей мобильных средств связи, решила в корне поменять стратегию продаж своей продукции и перестать делать ставку на Интернет. От услуг Глобальной Сети она отказываться не станет, но теперь у нее в приоритете офлайновые магазины.

В ближайшие три года Xiaomi откроет свыше 1000 розничных монобрендовых магазинов Mi Home по всему миру, и уже в текущем году их будет открыто сразу 200. Полный отказ от онлайн-продаж в планы Xiaomi не входит, поскольку на этом, собственно, она и поднялась, грамотно используя социальные сети и устанавливая правильные (то есть низкие) цены на свою продукцию. Переход к розничным точкам вполне очевиден: Интернет есть не везде, например, в сельской местности с ним могут быть большие проблемы, плюс им пользуются далеко не все люди, а Xiaomi нужно расширять аудиторию.

Примеров успешного перехода из онлайна в офлайн массa — та же Apple неплохо зарабатывает на продаже техники в собственных Apple Store, да и китайские Oppo и Vivo тоже подсчитывают миллионы «офлайновых» долларов. Как отметил глава Xiaomi Лэй Цзюнь, текущая бизнес-модель компании ограничивает ее в развитии. Нужно как можно скорее сделать ставку на традиционную розницу, и это позволит Xiaomi заработать дополнительные 10 миллиардов долларов. Сроки получения столь крупной прибыли названы не были.