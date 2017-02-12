Новый флагманский смартфон LG G6 готовится к своему анонсу через две недели на шоу MWC 2017 в Барселоне и продолжает обрастать подробностями, иногда не самыми радужными. Сегодня, к примеру, выяснилось, что внутри этого мобильника не будет новейшего процессора Qualcomm 835, который интегрируется во многие топовые модели, в том числе и в Samsung S8.

Причина отсутствия данного CPU в смартфоне LG G6 кроется как раз в Samsung — она взяла и выкупила первые несколько партий процессора, чтобы избавить себя от конкурентов на некоторое время, поэтому новый LG G6 будет работать на прошлогоднем Qualcomm 821. Данный чип несет в себе четыре вычислительных ядра по 2,4 ГГц каждое и обладает встроенной видеокартой Adreno 530, что дает ему неплохую производительность в современных мобильных играх. Также в наличии модуль Х12, отвечающий за работу в сотовых сетях четвертого поколения.

LG G6 перестанет быть модульным, ибо это немодно, но зато у него появится защита от воды и пыли. Сканер отпечатков пальцев у него расположен на тыльной панели корпуса, тогда как спереди можно видеть большой экран с диагональю 5,7 дюйма, соотношением сторон 2:1 и разрешением Quad HD+. Старт продаж LG G6 состоится почти сразу после анонса, чтобы опередить Samsung, которая выпустит свой S8 не раньше середины апреля.