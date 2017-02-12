Категория: Столица | 12 февраля 2017 17:00
В ГУ Нацполиции Киева сообщили подробности трагедии, в результате которой женщина выбросила своего сына окна 7 этажа, а потом прыгнула сама. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Женщина от травм, характерных при падении с высоты, погибла на месте, а ее трехлетний сын в тяжелом состоянии доставлен в.подробнее
Новость была оставлена 12 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.