В ГУ Нацполиции Киева сообщили подробности трагедии, в результате которой женщина выбросила своего сына окна 7 этажа, а потом прыгнула сама. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Женщина от травм, характерных при падении с высоты, погибла на месте, а ее трехлетний сын в тяжелом состоянии доставлен в.подробнее