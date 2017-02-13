В ГУ Нацполиции Киева сообщили подробности трагедии, в результате которой женщина выбросила своего сына окна 7 этажа, а потом прыгнула сама. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Читай также: Огонь и клубы дыма: в Киеве загорелся радиорынок на Караваевых дачах "Женщина от травм, характерных при.подробнее

Новость была оставлена 13 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.