Нападающий «Перужди» Франческо Никастро забил мяч в матче 25-го тура итальянской серии Б с «Тернаной». Эпизод произошел на 75-й минуте встречи. Никастро подпрыгнул, развернулся в воздухе на 180 градусов и пяткой замкнул прострел с правого фланга. Его гол стал единственным в матче.

Новость была оставлена 13 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.