Нападающий мадридского «Атлектико» Фернандо Торрес забил мяч в ворота «Сельты» в матче 22-го тура испанской Примеры. Форвард отличился на 11-й минуте встречи. Он принял мяч спиной к воротам, подбил его, не разворачиваясь, и нанес точный удар в дальний угол. Мадридцы одержали победу со счетом 3:2.

Новость была оставлена 13 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.