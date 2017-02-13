Компания Meizu решила перекрасить свой топовый смартфон Pro 6 Plus для расширения аудитории потенциальных покупателей. Как видно на фото, мобильник теперь красный, причем очень ярко-красный, и он оптимально подойдет владельцам красных же спорткаров или крошечных сити-каров в таком же цветовом исполнении.

Разумеется, новый оттенок не является единственным для Meizu Pro 6 Plus — смартфон вполне себе доступен во всех цветах, которые были выделены ему во время анонса. Стоимость красной версии не установлена, но уже известно, что аппаратные спецификации здесь останутся прежними, без каких-либо изменений. Оно и правильно: красные машинки ведь могут быть мощными, так что же мешает смартфонам? Абсолютно ничего, и потом в Meizu Pro 6 Plus установлен Super AMOLED-экран на 5,7 дюйма с разрешением Quad HD, 4 гигабайта оперативной памяти стандарта LPDDR4, встроенный накопитель на 64 Гб в базе и 128 Гб в топе, а также видеокарта Mali-T880 MP12, встроенная в процессор Samsung Exynos 8890 с частотой до 2,3 ГГц.

Смартфон поддерживает сотовые сети четвертого поколения, располагает двумя слотами nanoSIM, ресиверами GPS, ГЛОНАСС и Beidou, 2-диапазонным модулем Wi-Fi 802.11ac, камерами на 12 и 5 Мп от компании Sony и целой массой других плюшек: NFC, USB- 3.1, аудиопроцессором ADI AD45275, ЦАП ESS ES9018K2M, АКБ на 3400 мАч с быстрой зарядкой и прочным металлическим корпусом.