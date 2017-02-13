В Сеть утекли подробности о новом поколении трансформера Lenovo Miix 320, работа над которым уже находится в завершающей стадии. Это бюджетный мобильный ПК, способный превращаться из ноутбука в планшет и обратно, и после обновления он получит существенно более современную начинку.

Сохранив свой 10-дюймовый экран, новый Lenovo Miix 320 теперь опционально поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей и предлагает процессор Intel Atom x5 поколения Cherry Trail пока неизвестной модели. Показ трансформера состоится на шоу MWC 2017 в конце этого месяца в Барселоне, где нам поведают в первую очередь о его стоимости, которая, как ожидается, окажется более чем приемлемой. По слухам, в список опций войдут еще более мощные процессоры Intel Atom поколения Apollo Lake, но они потребляют больше энергии, что негативно скажется на времени автономной работы. ОС Windows 10 будет присутствовать во всех конфигурациях Lenovo Miix 320, вот только ее версия пока не сообщается.

Характеристики гибрида приведены ниже.

— экран 10.1 дюйма, Full HD;

— до 4 Гб RAM, до 128 Гб ROM;

— процессор Intel Atom x5;

— АКБ на 10 часов работы;

— фотокамеры на 5 и 2 мегапикселя;

— порт USВ-С 3.0, два USB 2,0, microSD, microHDMI;

— модули Wi-Fi 802.11aс и Bluetooth 4.2;

— опциональный модуль LTE.