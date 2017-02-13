В Китае прошел анонс нового смартфона Hisense A2 с двумя встроенными экранами, впервые засветившегося в Сети в конце 2016 года. Сегодня этот аппарат вышел из тени и предстал перед публикой во всей красе, так что теперь можно смело ожидать солидных скидок на YotaPhone 2.

В самом деле, второй «Йотафон» уже морально устарел и выезжает только за счет двух экранов, а Hisense A2 может предложить тот же набор дисплеев и намного более современную начинку. В состав смартфона вошли основной Full HD-экран на базе AMOLED c диагональю 5,5 дюйма и второй дисплей на электронных чернилах с разрешением 960х540 пикселей при диагонали 5,2 дюйма. Основные характеристики моноблока Hisense A2 включают в себя 64 гигабайта встроенной памяти, слот microSD до 128 Гб и 4 Гб памяти оперативной, тогда как в состав процессора Qualcomm 430 входят сразу 8 вычислительных ядер.

Есть у мобильника и камеры, и их, как и экранов, тоже две: на передней панели стоит 5-мегапиксельная с оптикой на 84 градуса, а основная, с автофокусом и вспышкой, получила сразу 16-мегапиксельный сенсор. В Hisense A2 все это дополнено ОС Android 6 и батарейкой на 3090 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а симметричный порт USB-C заменил собой устаревший microUSB. Стоимость Hisense A2 неизвестна.