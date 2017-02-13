В Киевской области на Варшавской трассе в ДТП попали три автомобиля и один микроавтобус, передает корреспондент LIGA.net.

«ДТП произошло за полкилометра от Гостомеля, на джипе Subaru и микроавтобусе снесены передние части», — отмечают очевидцы.

По их словам, по предварительной информации.подробнее