Недалеко от Гостомеля в ДТП попали три авто и микроатобус: фото
Категория: Столица | 13 февраля 2017 17:00

   В Киевской области на Варшавской трассе в ДТП попали три автомобиля и один микроавтобус, передает корреспондент LIGA.net.
«ДТП произошло за полкилометра от Гостомеля, на джипе Subaru и микроавтобусе снесены передние части», — отмечают очевидцы.

По их словам, по предварительной информации.подробнее

Новость была оставлена 13 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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