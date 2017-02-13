Гривна начала эту неделю с падения. Сегодня к закрытию торгов на Межбанке она подешевела на 11 копеек. За доллар давали 27,30 — 27,36. Валютные качели эксперты связывают в том числе и с отсутствием очередного транша МВФ. Миллиард долларов помощи — в НБУ ожидают получить к весне. Об этом глава Нацбанка Валерия Гонтаевра заявила в интервью изданию Бл

Новость была оставлена 13 февраля 2017 21:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.