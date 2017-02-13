Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов посчитал свой поединок с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 4 марта, главным в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Также он отметил, что не думает о возможном поединке с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Новость была оставлена 13 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.