Судьи Донецкого хозяйственного и апелляционного хозяйственного судов, находясь в городе Харькове, требуют от прифронтового Мариуполя выплаты почти 8 млн гривен «недополученной прибыли». Такие суммы обосновывают тем, что определенные коммерсанты могли их якобы заработать за 10 лет — если бы построили гостиницу и ночной клуб.

Новость была оставлена 14 февраля 2017 13:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.