Волейбольное «Динамо» начало гасить долги по зарплате перед игроками
Категория: Спорт | 14 февраля 2017 13:00

Краснодарский волейбольный клуб «Динамо» начал выплачивать долги по зарплате игрокам мужской и женской команд. Связующая краснодарцев Светлана Сурцева сообщила, что в клуб переведен первый транш, спортсменам заплатили за два месяца. Ожидается, что основная сумма задолженности будет выплачена до конца месяца.

Новость была оставлена 14 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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