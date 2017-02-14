Краснодарский волейбольный клуб «Динамо» начал выплачивать долги по зарплате игрокам мужской и женской команд. Связующая краснодарцев Светлана Сурцева сообщила, что в клуб переведен первый транш, спортсменам заплатили за два месяца. Ожидается, что основная сумма задолженности будет выплачена до конца месяца.

Новость была оставлена 14 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.