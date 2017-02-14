Российский биатлонист Антон Шипулин сравнил с фантастическим фильмом доклад главы комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, уличившего Россию в махинациях с пробами во время ОИ-2014. Спортсмен считает, что для наложения санкций на спортсменов нужны доказательства.

Новость была оставлена 14 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.