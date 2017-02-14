Во вторник, 14 февраля, в центре Киева на тротуаре по ул. Короленковской прогремел мощный подземный взрыв. Об этом сообщает Магнолия-ТВ.В результате взрыва пострадали два человека, которые проходили в это время по тротуару. На прохожих загорелась одежда, один из них получил ожоги лица. Пострадавшие.подробнее

Новость была оставлена 14 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.