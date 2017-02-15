В планы компании Vernee входит выпуск смартфона Apollo 2, который окажется мощнее и лучше своего предшественника. Покажут его, разумеется, на шоу мобильной электроники MWC 2017 в конце этого месяца в Барселоне.

Vernee Apollo 2 — это очень мощный смартфон, и потому в него сразу установят 10-ядерный процессор Helio X30 от компании MediaTek и 8 гигабайтов оперативной памяти. Все это будет сдобрено Quad HD-экраном на 5,5 дюйма по диагонали и металлическим корпусом, плюс не исключена вероятность интеграции двойных фотокамер, как спереди, так и сзади. Vernee Apollo 2 выйдет в нескольких вариантах, и 8 Гб RAM ожидаются лишь в топовой версии в наборе с 128 Гб памяти встроенной. Если же вам не нужен такой монстр, или если у вас не хватит на него денег (а так, скорее всего, и будет), то есть вариант на 64 Гб ROM и 6 Гб ОЗУ, и это, по слухам, базовая комплектация.

В целом Vernee Apollo 2 является смартфоном, который уничтожит и Samsung S8, и LG G6, и Apple iPhone 8, если не по внешнему виду или известности бренда, то уж точно по рекомендуемой цене при схожих аппаратных возможностях. Все прочие спецификации Vernee Apollo 2 будут обнародованы уже через две недели на шоу Mobile World Congress 2017, где также ожидается анонс упомянутого LG G6.